Kultur in Dormagen : Kammerchor plant vor Weihnachten Doppelkonzert

(ssc) Freunde des Kammerchors an der Basilika in Knechtsteden sollen trotz Corona-Krise auch in diesem Jahr nicht auf das traditionelle große Vorweihnachtskonzert verzichten müssen. Und weil Not erfinderisch macht, sind die Sängerinnen und Sänger um Chorleiter Bert Schmitz auf eine Idee gekommen, wie sie unter Einhaltung der Abstandsregeln dieselbe Zuhörerschar in den Genuss ihres Vortrages bringen können wie üblich: Sie geben am 19. Dezember zwei Konzerte hintereinander – eines ab 18 Uhr, eines ab 20 Uhr, wie Ensemblemitglied Ulrike Schmitz auf Anfrage mitteilt. Zwei Konzerte mit halber Platzkapazität macht unterm Strich eben doch die volle und gewohnte Zuhörerschaft.