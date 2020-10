Kaufsonntage in Dormagen : Entscheidung nächste Woche

Kaufsonntage in Dormagen

Dormagen Die Chancen stehen nicht gut, dass die Dormagener und ihre Gäste aus der Region am 6. Dezember zu einem Einkaufs-Sonntag in die Stadt kommen können.

In der Nachbarstadt Neuss machen Handel, Stadt und Politik gerade die Erfahrung, dass offenbar gar nichts geht. Denn dort hat auf Klage der Gewerkschaft Verdi das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden, die beiden Kaufsonntage im Oktober und November zu untersagen. In Dormagen geht es (nur noch) um einen Termin. Der soll trotz der auch vom OVG verbotenen drei reinen Kaufsonntagen gelingen, und zwar mit einem Rahmenprogramm im Gepäck. „Das Thema ist noch nicht ad acta gelegt“, sagt Franziska Gräfe, Sprecherin der Stadtmarkting- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD). In der kommenden Woche treffen sich die Innenstadt-Akteure zu einem Runden Tisch. „Dann fällt die finale Entscheidung. Wir wollen erst ein Stimmungsbild bekommen“, sagt Gräfe. „Darf es keinen verkaufsoffenen Sonntag geben, wollen wir Alternativen bieten, um dem Handel die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren.“ Das könnten längere Öffnungszeiten sein.