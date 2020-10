Situation im Rhein-Kreis Neuss : Aktuell 155 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert

Rhein-Kreis Neuss Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 155 Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 17 von ihnen müssen derzeit in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch gibt es neue Corona-Fälle in Schulklassen.

Das teilt der Kreis mit. Von den aktuell mit dem Virus infizierten Personen wohnen 81 in Neuss, 18 in Grevenbroich, je 13 in Dormagen, Kaarst, Korschenbroich und Meerbusch sowie je 2 in Jüchen und Rommerskirchen. Unverändert 25 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung verstorben. Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss 1 531 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Kreisweit 1 351 Personen sind wieder von der Infektion genesen.

Am Berufsbildungszentrum Weingartstraße, in der 10. Klasse der Realschule Holzheim, in einer 4. Klasse der St. Peter-Grundschule Rosellen sowie in der Q1 des Georg-Büchner-Gymnasiums in Kaarst ist jeweils ein Schüler positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. Zur Ermittlung des Sachverhaltes bleibt die jeweils betroffene Klasse morgen in häuslicher Isolierung.