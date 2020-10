Alkoholverbot und Maskenpflicht : Diese neuen Corona-Maßnahmen gelten ab Samstag in Köln

Köln Köln reagiert auf die steigenden Coronazahlen. Oberbürgermeisterin Henriette Reker gab am Freitag deutlich strengere Maßnahmen bekannt, die ab Samstag gelten. Ein Überblick.

In der Stadt Köln soll sich ab Samstag einiges ändern. Grund sind die steigenden Corona-Fallzahlen. Köln steht kurz vor dem kritischen Wert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Am Freitagnachmittag lag der Inzidenzwert bei 49,8. Ab Samstag gilt deshalb ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum ab 22 Uhr, wie die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker am Freitag nach der Sitzung des städtischen Krisenstabs mitteilte. Außerdem soll es an den Wochenenden an Hotspots ein Verkaufsverbot von Alkohol zwischen 20 und 6 Uhr geben. Welche Orte als Party-Hotspots gewertet werden, soll noch genau definiert werden.