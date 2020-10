Studie : Deutlich mehr Ökostrom für Klimaneutralität 2050 in Deutschland nötig

Deutlich mehr Ökostrom für Klimaneutralität 2050 in Deutschland nötig

Ein Sonnenblumenfeld steht in Sichtweite vom Kohlekraftwerk Mehrum, Windrädern und Hochspannungsleitungen im Landkreis Peine (Archivfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin In 30 Jahren soll Deutschlands Treibhausgas-Ausstoß netto bei null liegen - einer neuen Studie zufolge braucht es dafür deutlich mehr Ökostrom als bisher geplant.

„Die Bundesregierung hat Klimaneutralität 2050 beschlossen, aber sie hat keinen Plan dafür“, kritisierte der Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende , Patrick Graichen, am Donnerstag.

Wie Agora Energiewende, Agora Verkehrswende und die Stiftung Klimaneutralität errechnet haben, müsste der Zubau an Wind- und Solaranlagen schon in den nächsten zehn Jahren in etwa verdreifacht werden und das deutsche Klimaziel für 2030 auf 65 Prozent weniger Treibhausgase als 1990 angehoben werden. Das Ökostrom-Ziel für 2030 müsste von 65 auf 70 Prozent angehoben werden. Statt wie bisher angepeilt 10 Millionen Elektroautos müssten bis dahin 14 Millionen auf der Straße sein, sagte Christian Hochfeld, Direktor von Agora Verkehrswende.