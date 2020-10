Treffen am Sonntag : Parteitag der Leverkusener Grünen: Landrat-Lucas-Schüler will an die Spitze

Die Leverkusener Grünen treffen sich zum Parteitag. Foto: dpa/Jan Woitas

Leverkusen Die Grünen Leverkusen müssen sich einen neuen Parteivorsitzenden suchen. Und zwei neue Vorstandsmitglieder. Sprecher Christoph Kühl sowie seine Mitstreiterinnen Bettina Miserius und Claudia Wiese legen ihre Posten nieder. Der Grund: das gute Ergebnis bei der Kommunalwahl. Weil die drei jetzt Ratsvertreter sind, müssen sie ihre Parteiführungsfunktionen abgeben.

Von Ulrich Schütz

Die Trennung von Amt und Mandat ist eine (nicht überall beachtete) Grünen-Tradition. Am kommenden Sonntag hat die Partei deshalb zur öffentlichen Mitgliederversammlung unter Corona-Schutzbestimmungen in die Stadthalle Bergisch Neukirchen eingeladen. Zudem wird laut Einladung die neue Fraktion (Vorsitzende: Roswitha Arnold) über ein weiteres Personaltableau berichten: die Besetzung von (teils gut dotierten) Gremien- und Aufsichtsratsposten in Leverkusen durch Grüne.

Im Vorfeld der Versammlung konnten sich Grünen-Mitglieder schon für die anstehenden Wahl­en bewerben. Mit David Dettinger kandidiert ein 18-Jähriger für den Parteivorsitz. Der Landrat-Lucas-Schüler ist seit 2018 aktiv bei der Grünen Jugend und seit diesem Jahr als Delegierter der Grünen Jugend im Vorstand der Kreispartei. Als Gegenkandidat will Vorstandsmitglied Fabian Hantke (geb. 1991) antreten. Der Student aus Quettingen trat 2018 den Grünen bei. (Die Grünen-Doppelspitze ist „quotiert“: Die 2019 gewählte Vorsitzende Anja Boenke bleibt im Amt). Beisitzer im Vorstand (insgesamt sechs Köpfe) will Grünen-Neumitglied Ozan Ali Yakincan werden. Der 21-Jährige macht eine Ausbildung bei einer Krankenkasse zum Sozialversicherungs­fachangestellten. In seinem Unternehmen ist er Mitglied der Azubi-Vertretung. Ebenfalls für den Vorstand interessiert sich Lehrerin Claudia Schulte (47). Die Schlebuscherin ist seit 2019 Parteimitglied. Zu diesen Bewerbern gebe es bisher keine Gegenkandidaten, berichtete Vorsitzender Kühl im RP-Telefonat.

Klare Linie wollen die Grünen beim Thema Finanzen zeigen: Alle Mandatsträger im Rat oder in Aufsichtsgremien sollen sich verpflichten, 40 Prozent der Aufwandsentschädigungen als regelmäßige Spende an die Partei abzuführen. Dies soll die Mitgliederversammlung beschließen. In der Finanzplanung für 2021/2022 erwartet Kassierer Michael Hill dadurch 52.000 Euro. Der Ansatz für die Beiträge der etwa 110 Leverkusener Grünen-Parteimitglieder liegt dagegen bei nur 19.000 Euro. An Spenden erwartet die Partei nächstes Jahr ganze 2000 Euro. Insgesamt planen die Grünen für 2021 mit einem Jahresetat von rund 110.000 Euro. Für den Bundestagswahlkampf ist zunächst einmal ein Budget von 20.000 Euro vorgeschlagen.