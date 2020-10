Fördermittel für Leverkusen : Finanzspritze fürs Corona-Engagement vor Ort

Die Jury aus Daniel Hambüchen, Christiane Kuhn-Haarhoff, Lorenz Smidt (r.) ist in der Foto-Montage mit Marc Adomat zu sehen. Foto: Kuhn-Haarhoff

Leverkusen Sieben Vereine und Einrichtungen in Leverkusen bekommen für ihren Einsatz für andere während der Pandemie Fördermittel vom Land NRW.

Es liest sich sehr nach Amtsdeutsch: „Das Land NRW hat im Mai zur Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise mehr als eine Million Euro bereitgestellt.“ Was aber dahintersteckt, ist in die Kategorie „prima“ einzustufen. Denn mit dem Geld sollen Aktionen von Ehrenamtlern unterstützt werden, die während der Pandemie Gutes für andere, etwa Senioren oder in Quarantäne befindliche Menschen, getan haben. Jetzt wurde der Leverkusener Anteil der Landes-Finanzspritze – das sind immerhin 15.000 Euro – verteilt.