Leverkusen: Geschichtsverein arbeitet mit Partnerstädten : OGV erhält EU-Hilfen für Projekt „Stadträume“

Michael Gutbier, hier bei einem früheren Termin in der Villa Römer, arbeitet mit OGV-Mitgliedern, weiteren Geschichtsvereinen und Institutionen in sechs Ländern am Projekt „Stadträume“. Foto: uwe Miserius (Archiv) Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Opladen Ambitioniertes Ziel des internationalen Vorhabens: Ein virtueller Filmbaukasten für Schulen und Erwachsenenbildung mit rund 100 Videoclips.

Von Monika Klein

Gute Nachrichten für den Opladener Geschichtsverein (OGV): Für das europäische Projekt „Stadträume“ wurden bis zu 447.000 Euro Fördermittel aus dem Erasmus-Programm zugesagt. Tatsächlich profitieren noch zwölf weitere europäische Partner davon, die sich zusammen mit dem OGV ein ambitioniertes Ziel vorgenommen haben. Bis 2023 soll ein multilingualer Filmbaukasten zur Stadtentwicklung in der Zwischenkriegszeit entstehen, nutzbar für Schulen und Erwachsenenbildung.

Mit an Bord sind die Geschichtsvereine, einige Universitäten und Museen in den sechs Partnerstädten Bracknell (England), Ljubljana (SIowenien), Oulu (Finnland), Raciborz (Polen), Schwedt/Oder (Deutschland) und Villeneuve d’Ascq (Frankreich) und der Partnerverein in Jülich und eben der OGV. In vielen Videokonferenzen haben die Beteiligten in den vergangenen Monaten das Projekt entwickelt und zur Bewerbung um Fördermittel eingereicht.

Es basiert auf zwei Säulen: Recherche der Kulturgeschichte zwischen 1918 und 1939 in allen beteiligten Regionen und zweitens die Produktion von rund 100 kleinen Filmclips à 60 bis 90 Sekunden. Darin sollen schlaglichtartig unterschiedliche Aspekte der lokalen Historie beleuchtet werden. Alle Clips werden in eine Art virtuellen Filmbaukasten eingestellt, in dem sich Lehrer und andere Vermittler bedienen können und eine Auswahl zu bestimmten Themen treffen können.

Das kann zum Beispiel auch ein Vergleich, etwa zu Kultur oder Stadtentwicklung in allen beteiligten europäischen Städten sein. Das setzt aber voraus, dass man auch die Filmbeiträge der Partner in Lubljana oder Ratibor verstehen kann. Alle 100 Beiträge sollen deswegen in allen sechs Sprachen der teilnehmenden Länder übersetzt und angeboten werden. Ein ziemlicher Aufwand, für den man sich rund drei Jahre Zeit nehmen will. In einem ersten virtuellen Auftakt-Workshop werden nun konkrete Absprachen über die einzelnen „Kapitel“ getroffen, die dann alle gleichermaßen behandeln und mit Inhalten füllen sollen. „Dabei wird die Stadt als sozialer Raum verstanden, der sich in den Bedingungen der materiellen Gegebenheiten (Architektur, Infrastruktur, Institutionen von Politik und Wirtschaft etc.) herausbildet“, erläutert OGV-Vorsitzender Michael Gutbier. Das Agieren der Stadtgesellschaft und ihr Stadtbewusstsein sollen als reaktive Prozesse verstanden werden, „die nicht nur den sozialen Raum oder die Stadtkultur bilden, sondern simultan darauf zurückwirken“, ergänzt Gutbier.

Zum Filmbaukasten wird ein didaktischer Ratgeber erarbeitet, der den Vermittlern der historisch-politischen Bildung in verschiedenen Ländern Anleitung und Anregung geben soll. Außerdem ist eine Abschluss-Präsentation geplant und eine Ausstellung. Jedes Jahr soll es einen weiteren Workshop zur Koordinierung der Arbeit geben.