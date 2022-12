Zug der 80 Trecker Lichterfahrt bezaubert Leverkusener und Leichlinger

Der dritte Advent ist ein ganz besonderer: „Gaudete – Freut euch!“ heißt es in der christlichen Liturgie, weil es jetzt wirklich nicht mehr weit ist bis zum Weihnachtswunder im Stall von Bethlehem. Eine besondere Freude haben am Vorabend des dritten Advents die heimischen Landwirte den Leverkusenern und Leichlingern gemacht – mit einem imposanten Lichterzug ihrer festlich geschmückten Trecker. Gut 80 waren angemeldet und rollten über den Imbacher Weg und die Wuppertalstraße nach Witzhelden über Leichlingen in Richtung Opladen.