Fußball, Frauen-Bundesliga Fußballerinnen stellen sich Starensemble

Nur eine Partie trennt Bayers Fußballerinnen noch von der Winterpause. Doch die hat es in sich: Das Team von Trainer Robert de Pauw tritt an diesem Samstag (14 Uhr) beim FC Bayern an. Das Starensemble von der Isar bezwang nach dem klaren 4:0 gegen Hoffenheim in der Liga unter der Woche in der Champions League überraschend auch den FC Barcelona. Die Münchnerinnen gehen nach dem 3:1 vor der beeindruckenden Kulisse von 24.000 Zuschauern mit reichlich Rückenwind in das Spiel.