Leverkusen/Leichlingen Lichterfahrt der Landwirte

(bu) Es werde Licht! Am Samstag, 10. Dezember, um 18 Uhr geht es los, dann starten Landwirte aus Leichlingen und Leverkusen am Imbacher Bauernhof zu ihrer vorweihnachtlichen Fahrt in ihren festlich beleuchteten Treckern. 78 mit Lichterketten versehene Fahrzeuge sind bisher angemeldet. Über den Imbacher Weg und die Wuppertalstraße führt der Weg nach Witzhelden über Leichlingen in Richtung Opladen. „Ein Funken Hoffnung“ lautet das Motto der ungewöhnlichen Treckertour, die vor dem Hintergrund der Pandemie in ähnlicher Form bereits im vergangenen Jahr stattfand und auf große Resonanz gestoßen war. Eine Woche später, am Samstag, 17. Dezember, ab 17 Uhr, sind die Mofa- und Mopedfahrer mit ihrer alljährlichen Weihnachtsfahrt dran. Foto: Miserius