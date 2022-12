Lichterfahrt startete in Mönchengladbach 40 Traktoren und ein Nikolaus auf dem Motorrad

Besonderes Highlight, insbesondere für die zahlreichen Kinder, die den Wegesrand säumten, dürfte der Weihnachtsmann auf dem Motorrad gewesen sein, der in der Mitte der Kolonne fuhr. Doch nicht nur Kinder hatten ihren Spaß, auch die Erwachsenen kamen auf ihre Kosten. Einer von ihnen sagte: „Es ist wichtig, den Landwirten unserer Region den Rücken zu stärken, ohne sie würde vieles nicht funktionieren“, ein anderer zeigte sich besonders von den kunstvoll geschmückten Wagen beeindruckt. „Alle Traktoren leuchteten, viele hatten aufwendige, dekorative Aufbauten, aber was alle an Bord hatten war Freude und Spaß.“ Die meisten hoffen auf eine baldige Wiederholung der gelungen Aktion, die zeitgleicht in mehrere Städten und Ortschaften stattfand.