Einsatz für Leverkusen Stadtkämmerer Michael Molitor spendet Bäume

Die Stadt braucht mehr Grün, darin sind sich alle einig. Stadtkämmerer Michael Molitor ließ nun wiederholten politischen Bekenntnissen Taten folgen. Zu seinem 60. Geburtstag nahm er statt Geschenken nur Geldspenden an, die er zur Pflanzung von Bäumen verwenden will. Die Spendenaktion fand großen Anklang. Nun konnte der emsige Stadtkämmerer seine Ideen Zug um Zug verwirklichen. So pflanzten bereits Mitte November auf einer bestehenden Streuobstwiese in Bergisch-Neukirchen Mitarbeiter der Naturschutzstation Leverkusen-Köln des Naturschutzbundes mit finanzieller Hilfe Molitors weitere alte Obstsorten an. Der Kastanienallee in Opladen stiftet der Kämmerer eine Linde. In Abstimmung mit dem Veranstaltungsbüro Werner Nolden und der ProNatur wurde für Freitag ein Pflanztermin festgelegt. Mit der Linde wurde so eine weitere Lücke auf der bei Naherholungssuchenden beliebten Opladener Allee geschlossen.