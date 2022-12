Aufgetan in Leverkusen Zehn Geschenkideen für je etwa zehn Euro

Des einen Freud ist des anderen Leid. Während die einen die besinnliche Vorweihnachtszeit eingekuschelt in einer Decke, mit Weihnachtsmusik und Keksen genießen, treibt den anderen das näher rückende Fest die Schweißperlen auf die Stirn: „O Gott, ich brauche ja noch Geschenke!“ Fragen über Fragen wirbeln dann durch den Kopf: Wem schenke ich was? Was verschenke ich überhaupt? Wo bekomme ich welches Geschenk her? Im Geschäft oder lieber online?