Fahrt durch Nettetal Der Treck der Lichter-Trecker

Viele bunte Leuchten an vorbei rollenden Traktoren und leuchtende Augen am Straßenrand – das gab es am Sonntagabend bei der Lichterfahrt der Landwirte durch Nettetal. Rund 30 wunderschön illuminierte Trecker starteten in Bocholt mit dem Endziel Lobberich. Viele Zuschauer säumten den Weg der rollenden Leuchtobjekte, manche Kinder hatten Laternen mitgebracht, um selbst auch ein Licht beizusteuern. Mit der Aktion wollen die Bauern nicht nur Menschen Freude machen, sondern auch auf Probleme hinweisen. Darum waren in dem Treck der Trecker auch Plakate zu sehen mit der Aufschrift „No Farmer, no Food“. Text: tref/Foto: Jörg Knappe