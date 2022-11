Aktion in Rommerskirchen Weihnachtliche Lichterfahrt am 4. Dezember

Los geht es um 16.30 Uhr in Ramrath, am Treffpunkt am Feldweg zwischen Ramrather Hof und Gut Muchhausen. Danach geht es durch Villau und Ramrath nach Hoeningen, Widdeshoven, Ueckinghoven, Deelen , Evinghoven, Anstel, Frixheim, Nettesheim und Butzheim bis zum Kreisverkehr an der Rübe. In Rommerskirchen geht es über die Venloer Straße bis Total Tankstelle, dann Albrecht Dürer Allee, Alfred Nobel Allee bis Aral Tankstelle, zurück auf die Venloer Straße bis Dom Eck, Giller Straße, Kirchstraße und Vanikumer Straße. Vanikum und Sinsteden können aus Zeitgründen nicht angefahren werden, sagt Mit-Organisator Philipp Sieben. „Wir bitten die Bewohner, den Zug in Rommerskirchen schauen zu kommen, es würde sonst einfach zu lange dauern.“ Etwa 80 Fahrzeuge, meistens Traktoren, werden wieder dabei sein, alle weihnachtlich geschmückt. Die Aktion ist 2020 in der Pandemie entstanden, soll aber weitergeführt werden, weil sie so beliebt ist. Die Teilnehmer wollen vor dem Umzug die Altenheime in der Gemeinde besuchen und gespendete Leckereien, Deko und Blumen vorbeibringen.