Große Aktion am 17. Dezember So rollen die Lichter-Trecker durchs Grenzland

Die Lichtertrecker rollen wieder – auch durch das Grenzland. Diese Strecken sind für Samstag, 17. Dezember, in Niederkrüchten, Brüggen und Schwalmtal geplant, anders als zuvor gemeldet: Die korrekte Wegstrecke lautet: EImpt (Start 17 Uhr): Hauptstraße, An der Beek. Brüggen (circa 17.15 Uhr): Schloss Dilborn, Klosterstraße, Westring, Roermonder Straße, Elsterweg, Leonhard-Jansen-Straße, Eichenweg, (17.30 Uhr) B 221. Bracht (circa 17.40 Uhr): Brüggener Straße, Alten-Pflegeheim, Westwall, Nordwall, Kahrstraße, Boerholzer Straße (circa 17.50 Uhr). Alst: Alst, Lüttelbrachter Straße. Lüttelbracht (circa 18 Uhr): Lüttelbrachter Straße. Born: An der Kreuzstraße, Born (Haus Strötges, circa 18.10 Uhr). Laar: Borner Straße, Damer Straße, Gützenrather Weg. Gützenrath-Brempt (circa 18.20 Uhr): Laarer Weg, Kaldenkirchener Straße, Kahrstraße, Linde-Rieth-Rüsgen: Linde, Roermonder Straße. Waldniel (circa 18.40 Uhr bis 19 Uhr): Bethanien, Ungerather Straße. Ungerath: Ungerath (circa 19.10 Uhr) Kamelsweg. Lüttelforst: Sport-Spielplatz Lüttelforst, Lüttelforst (circa 19.20 Uhr). Niederkrüchten: Pannenmühle (circa 19.30 Uhr), Erkelenzer Straße, Steinstraße, Varbrook. Oberkrüchten (circa 19.45 Uhr): An der Meer, Meinfelder Straße, Kirchstraße, Burgstraße. Boscherhausen: Boscherhausen. Dam: Dam, Steinkenrather Weg. Elmpt (circa 20 Uhr): Mönchengladbacher Straße, Goethestraße, Overhetfelder Straße, Talweg. Overhetfeld (circa 20.15 Uhr): Hoferfeld, Dilborner Straße, An der Kapelle, Kapellenfeld, Dilborner Straße, Dorfstraße (Ende circa 20.40 Uhr).