„Ein Funken Hoffnung“ Trecker-Fahrten am Wochenende in Kleve und Kranenburg

Am Sonntag, 4. Dezember, kann es zwischen 17 Uhr und 19 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Strecke zwischen Kranenburg-Zyfflich und Kleve kommen. Der Traktoren-Korso an diesem Tag startet mit seiner Lichterfahrt an der Straße Zum Wyler Meer in Zyfflich, führt durch Kranenburg und endet in Kleve auf dem Parkplatz Wiesenstraße am Spoykanal in Kleve. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer um Rücksichtnahme und Verständnis.