Von Leverkusen nach Leichlingen So schön war die Lichterfahrt der Trecker

Dieser vorweihnachtliche Brauch erfreut unzählige Leichlinger und Leverkusener: Landwirte aus beiden Städten sind am Vorabend des 3. Advents am Imbacher Hof mit ihren festlich beleuchteten Treckern zur gemeinsamen Lichterfahrt gestartet. Gut 80 Traktoren waren angemeldet. Über den Imbacher Weg und die Wuppertalstraße führte der Weg nach Witzhelden über Leichlingen in Richtung Opladen. „Ein Funken Hoffnung“ lautet das Motto der ungewöhnlichen Treckertour, die vor dem Hintergrund der Pandemie in ähnlicher Form bereits 2021 stattfand und auch damals auf große Resonanz gestoßen war. Hier gibt’s tolle Impressionen von der jüngsten Lichterfahrt.