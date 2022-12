Ingo Noppen (51) Ein Leichlinger führt ab Juli den Wupperverband

Ab Juli 2023 wird ein Leichlinger den Wupperverband führen. Der Verbandsrat wählte Ingo Noppen zum neuen Vorstandschef. Der 51-Jährige wohnt seit vielen Jahren mit seiner Familie in der Blütenstadt. Noppen, derzeit noch Leiter des Stadtentwässerungsbetriebs Düsseldorf, löst Georg Wulf ab, der nach 32 Jahren im Verband, davon neun Jahre an dessen Spitze, in den Ruhestand gehen wird. Gewählt wurde Noppen für (zunächst) fünf Jahre, nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren unter Beteiligung einer „renommierten Personalberatung“, wie die Verbandsratsvorsitzende Claudia Fischer bei der jüngsten Verbandsversammlung in Wuppertal mitteilte. Der Leichlinger studierte an der Bergischen Uni Wuppertal Bauingenieurwesen, arbeitete danach zunächst zehn Jahre in der Privatwirtschaft, bevor er 2009 zum Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf wechselte. Dort verantwortet er seit 2017 die technische Betriebsleitung.