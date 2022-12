Handball, 3. Liga Dem TuS 82 gehen die Trainer aus

Leverkusen · Die Drittliga-Handballer aus Opladen wollen in Lemgo zurück in die Erfolgsspur. Coach Fabrice Voigt verpasst die Partie erkrankt, auch sein Assistent Jonas Gördes fehlt. Stefan Scharfenberg steht an der Seitenlinie.

09.12.2022, 21:00 Uhr

Stefan Scharfenberg springt für Chefcoach Fabrice Voigt ein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Thomas Rademacher