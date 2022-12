Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Volleyball-Coach Sauermann trifft alten Bekannten

Die Partie gegen Schwerin ist für ihn keinesfalls ein Selbstläufer – vor allem, weil er sein Gegenüber an der Auslinie bestens kennt. Schwerin-Coach Arne Kramer arbeitete während Sauermanns erster Amtszeit in Leverkusen als Co-Trainer unter dem Rückkehrer, auch nach Finnland folgte er ihm. „Es ist ein spezielles Wiedersehen“, sagt Sauermann – und es ist durchaus Vorfreude in seiner Stimme zu hören. Die beiden Ex-Kollegen stehen freilich bereits vor dem Aufeinandertreffen im Austausch. „Wir sprechen aber nicht über das Spiel“, versichert der TSV-Coach. „Da wissen wir beide, dass wir uns nicht in die Karten schauen lassen wollen.“ Sein Team werde sich in jedem Fall „gewissenhaft vorbereiten“. Die Favoritenrolle der Leverkusenerinnen will Sauermann aber nicht abstreiten. „Die nehmen wir an und wollen ihr gerecht werden“, betont der 47-Jährige.