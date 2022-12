Faustball LTV und LTV II stehen vor richtungsweisenden Duellen

Vor einer für den weiteren Saisonverlauf wegweisenden Begegnung stehen die Faustballer des Leichlinger TV (LTV) in der Bundesliga. An diesem Samstag (16 Uhr) empfängt die Mannschaft aus der Blütenstadt in der Ausweichhalle in Overath den „Ewigen Konkurrenten“ SV Moslesfehn. Für beide Teams geht es in dieser Saison nur um den Klassenerhalt.