Letzte Tage in den Luminaden Leverkusen schließt städtische Impfstelle

Die Stadtverwaltung dankt den Mitarbeitern der Impfstelle in den Luminaden, die bei der Bewältigung der Corona-Pandemie mitgewirkt haben. Seit Dezember 2021 konnten mithilfe des Impfangebotes in den Luminaden in Zusammenarbeit mit dem Malteser Hilfsdienst, den Impfärzten und dem medizinischem Hilfspersonal fast 20.000 Impfdosen verimpft werden. Zusätzlich wurden durch mobile Impfangebote im gesamten Stadtgebiet weitere 7600 Impfdoen verabreicht.