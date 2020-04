Menschen im Rauch : Wohnungsbrand in Wiesdorf

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 30 Fahrzeugen und 93 Kräften an der Manforter Straße im Einsatz. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wiesdorf (RP) Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Manforter Straße in Wiesdorf sind am Freitagabend zehn Menschen im Krankenhaus behandelt worden, weil sie Brandrauch eingeatmet hatten. Als die gegen 21 Uhr von vielen Anwohnern alarmierte Feuerwehr an dem Mehrfamilienhaus eintraf, drang aus der Wohnung im ersten Obergeschoss massiver Rauch aus den Fenstern.

