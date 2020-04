Nachbarn verhindern Schlimmeres : Teelichter setzen Hausaltar in Brand

(RP) Aufmerksame Hausbewohner und das Vorhandensein eines Heimrauchwarnmelders verhinderten am Dienstagnachmittag einen größeren Schaden in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Bleicherhof.

Durch den Warnton des Heimrauchwarnmelders und Brandgeruch im Treppenraum aufgeschreckt, alarmierten die Hausbewohner sofort die Feuerwehr. Da der Wohnungsnutzer nicht daheim war, musste die Feuerwehr die Wohnungstüre öffnen. Dem vorgehenden Trupp schlug sofort dichter Rauch entgegen und der Brandherd war auch schnell gefunden. Mehrere brennende Teelichter hatten einen kleinen Hausaltar entzündet. Mit wenigen Litern Wasser konnte der Entstehungsbrand dann schnell gelöscht werden, so dass ein größerer Brandschaden als die betroffene Wohnzimmerecke verhindert werden konnte. Nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.