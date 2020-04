Straßen NRW kündigt Bauunternehmen : Bau der Leverkusener Brücke verzögert sich um zwei Jahre

Leverkusen Zum Brückenbau vorgesehene schadhafte Stahlbauteile aus China lassen den Landesbaubetrieb die Reißleine ziehen. Der Bau wird nun neu ausgeschrieben. Die Summe der Mehrkosten sind noch nicht absehbar.

Der Bau der Leverkusener Rheinbrücke wird sich voraussichtlich um anderthalb bis zwei Jahre verzögern. Diesen Zeitrahmen setzt der Baubetrieb Straßen.NRW, nachdem er den Vertrag mit dem österreichischen Bauunternehmen PORR am Freitag gekündigt hat. Hintergrund sind „gravierende Mängel bei der Verarbeitung der Stahlbauteile, die weder die deutschen Normen noch die vertraglichen Vereinbarungen erfüllen“, heißt es in einer Mitteilung des Baubetriebs. Die Stahlbauteile für die Rheinbrücke waren in China hergestellt worden und wurden bereits in Leverkusen angeliefert.