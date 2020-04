Jugendfußball : Saison von Bayers U19 ist kaum noch zu retten

Leverkusen Markus von Ahlen, Trainer von Bayer Leverkusens U19, ist skeptisch, dass die Jugend-Bundesliga die Spielzeit noch vor Beginn der Sommerferien beenden kann. Nachwuchstalent Florian Wirtz trainiert ab Sommer bei den Profis mit.

Während die Profis von Bayer 04 zumindest wieder in kleinen Gruppen von bis zu fünf Spielern trainieren können, ruht der Ball bei der U19 noch immer. Die Sportstätten sind nach wie vor gesperrt und die Nachwuchstalente müssen sich mit individuellen Trainingsplänen begnügen.

Um ein wenig Abwechslung in den Alltag der Fußball-Talente zu bringen, stellte Athletikcoach Kai Braun jüngst eine Online-Trainingseinheit auf die Beine. Gemeinsam mit Daggi Meiss, Kurstrainerin beim TSV Bayer 04, entwickelte Braun ein 45-minütiges Workout, an dem 40 Spieler aus der U19 und der U17 von zu Hause aus teilnahmen. Darüber hinaus bekommen die Spieler vom Trainerteam regelmäßig Analyseaufgaben per Video zu bestimmten Themen gestellt.