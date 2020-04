Streit um Schließung : Onkologie-Praxis: Richrath verspricht Lösung

Opladen/Schlebusch Die Politik fordert zwei onkologische Praxen in der Leverkusen. Bisher gibt es1176 Unterschriften bei einer seit ein paar Tagen laufenden Online-Petition für freie Arztwahl in Leverkusen.

Die Schließung der onkologischen Praxis am Remigius-Krankenhaus beschäftigte am Donnerstag die Ratspolitik. Dabei geht es um ein juristischen Verfahren, das vom Klinikum Leverkusen gegen die Opladener Praxis von Christina Reddemann gestartet wurde. Im Hauptausschuss forderte Ratsherr Markus Beisicht (Aufbruch Leverkusen) ein Eingreifen der Kommunalpolitik. Die Stadt müsse auf die Notbremse treten und auf das Klinikum einwirken. Das angepeilte Ziel: zwei onkologische Praxen in Leverkusen, also im MVZ am Klinikum und am Remigius-Krankenhaus.