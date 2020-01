Video-Installation beim Kunstverein : Saug-Roboter und Digitalisierung

Leverkusen In den Schloss-Remisen zeigt Johanna Reich eine Video-Installation über die Entwicklung des Menschen und die Sprachverwirrung 2.0.

Projektionsflächen mit bewegten Bildern streiten um die Aufmerksamkeit der Besucher im Halbdunkel der Galerie des Kunstvereins Leverkusen, die Johanna Reich für ihre mehrteilige Video-Installation „All the World’s a Frame“ genutzt hat. Immerhin werden sie im Raum verteilte trockene Äste und Treibholzstücke als Naturmaterialien wahrnehmen, die Anker sind in einer zunehmend digitalisierten Realität, deren Vorzüge alle nutzen möchten, ohne sie wirklich zu verstehen.

Weder die mikroskopische Aufnahme noch die Bedeutung der komplizierten Berechnung werden die Besucher wirklich erfassen. Aber darum geht es Johanna Reich nicht, wenn sie sich und dem Betrachter die Grundsatzfrage stellt: Was bedeutet es, (heute) Mensch zu sein? Die Verwirrung ist groß, wenn mit wachsender wissenschaftlicher Erkenntnis neue Probleme und Fragen aufgeworfen und ethisch-moralisch bewertet werden müssen. Dazu kommt die Sprachverwirrung 2.0 in Form von Schlagzeilen und Tweets, die im Sekundentakt wechseln, meist schneller, als man sie lesen oder begreifen kann. In dieser Ausstellung sind es Schriftzüge, die über Wände, Ausstellungsstücke und Personen wandern. Nach dem Zufallsprinzip sorgen Beamer dafür, die in den beiden Räume auf je einen Saug-Roboter geschnallt sind. Jene Haushaltshelfer, die ihrerseits Nutzen des Fortschritts hinterfragen, wenn sie an die Füße der Besucher stoßen und dann die Richtung wechseln.