Hückeswagener „Hüttenzauber“ : Weihnachtsmarkt kommt vors Schloss

Info

Öffnungszeiten Freitag, 3. Dezember, 17 bis 22 Uhr, Samstag, 4. Dezember, 13 bis 22 Uhr, und Sonntag, 5. Dezember, 11 bis 20 Uhr.

Aufbau Für den Aufbau der Hütten für den Weihnachtsmarkt am Schloss wird der Schlosshof ab Montag, 29. November, komplett gesperrt. Auch die Straße vor der Pauluskirche wird im Laufe der Woche vor dem „Hüttenzauber“ – je nach Fortschritt der Aufbauarbeiten – nicht für Fahrzeuge zu befahren sein.

Kontakt Aussteller, die am ersten Dezember-Wochenende bei der Weihnachtsmarkt-Premiere vor dem Schloss dabei sein wollen, sowie Anbieter von Hütten können sich an die Geschäftsführerinnen des Stadtmarketings wenden: ☏ 02192/88101 (Monika Zöller), ☏ 02192/851056 (Andrea Poranzke) oder per E-Mail an stadtmarketing@hueckeswagen.de.