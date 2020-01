Künstlervereinigung Spektrum : Allerlei Techniken bei „Klein aber fein“-Schau

Leverkusen „Klein aber Fein“ lautet der Titel der ersten Ausstellung des Jahres der Künstlervereinigung Spektrum Leverkusen. Nicht alle Mitglieder lieben dieses kleine Format, bei dem nur Arbeiten in der Größe von maximal 40 mal 40 Zentimeter zugelassen sind – inklusive Rahmen gemessen.

Wie in den vergangenen Jahren ist es auch dieses Mal spannend zu sehen, wie sich die einzelnen Künstler auf die Herausforderung eingelassen haben. Vielleicht, indem sie Reihen von Miniaturen schufen oder ausnahmsweise in anderen Techniken arbeiteten. Warum nicht mal eine Karikatur zu Papier bringen, eine kleine Zeichnung oder Skizze rahmen? Mit 20 Künstlerinnen und einem Künstler haben sich besonders viele Mitglieder an dieser 15. Gemeinschaftsausstellung „Klein aber Fein – das kleine Format“ beteiligt, die am Freitag, 24. Januar, eröffnet wird und für drei Wochen zu sehen ist. Es ist auf jeden Fall eine sehr bunte Präsentation, bei der die Einzelnen ihre Visitenkarte abgeben oder sich einmal von einer anderen Seite zeigen. Mehr als 80 Exponate wurden dazu abgegeben, was wiederum das Hänge-Team vor eine Herausforderung stellte.