St.-Sebastianus-Bruderschaft : Weihnachtsmarkt am Schloss Neersen findet wieder statt

Weihnachtsmarkt am Schloss Neersen findet wieder statt

Neersen Nach einem Jahr voller Absagen und Ausfällen von Veranstaltungen sind nun auch größere Märkte im Freien möglich. Auch der Weihnachtsmarkt am Schloss Neersen soll wieder stattfinden.

Nach einem Jahr voller Absagen und Ausfällen von Veranstaltungen sind nun auch größere Märkte im Freien möglich. Die Stadt Willich hat jetzt der Durchführung des beliebten und traditionellen Weihnachtsmarktes am Schloss Neersen am dritten Adventswochenende (11. bis 12. Dezember) grundsätzlich zugestimmt, nachdem ein entsprechendes Sicherheits- und Hygienekonzept vorgelegt wurde.

Vorstand und Mitglieder der St.-Sebastianus-Bruderschaft Neersen haben bereits die Detailplanungen aufgenommen und wollen wie im Vorjahr ein vielseitiges Ausstellerprogramm sowie die Bewirtung mit deftigen Speisen sowie mit Kaffee und Kuchen in der Cafeteria anbieten. Das musikalische Programm und der Besuch des Nikolaus an beiden Tagen runden das Programm dieses nun schon 33. Weihnachtsmarktes in Neersen ab.