Fußball-Testspiele : Bamberg trifft dreifach für den SVS

Ist nicht nur in der Halle treffsicher: Schlebuschs neuer Stürmer Sebastian Bamberg (Mitte). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Winterzugang des Fußball-Landesligisten macht beim 5:4-Testspielsieg gegen Marialinden mit drei Treffern auf sich aufmerksam. FCL verliert gegen Kreisligisten.

Vor zehn Tagen sind die Fußballer des SV Schlebusch in der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Landesliga gestartet. Im ersten Testspiel am vergangenen Wochenende hat das Team von Trainer Stefan Müller gleich den ersten Erfolg eingefahren. Gegen den eine Klasse tiefer spielenden Klub TuS Marialinden gewann der SVS trotz eines Pausenrückstands noch mit 5:4 (1:2).