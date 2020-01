In Wupsi-Bussen : Plakate gegen Gewalt im Karneval

Leverkusen Aufrufe in Wupsi-Bussen sollen Frauen vor Übergriffen schützen.

„Nein heißt nein!“ – auch in der heiteren fünften Jahreszeit. Um ein gemeinsames Zeichen zu setzen, wird es in dieser Session wieder Plakate gegen sexualisierte Gewalt an Karneval in den Wupsi-Bussen geben. Die Stadtverwaltung will mit dem Frauenbüro und dem Frauennotruf in Kooperation mit dem Festausschuss Leverkusener Karneval und der Wupsi Flagge zeigen. „Wir müssen alle zusammenhalten, um den Schutz von Mädchen und Frauen zu gewähren“, sagte Oberbürgermeister Uwe Richrath am Mittwoch.