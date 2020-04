Argumentation „sachfremd“ : Tempo 30: Stadt bremst Umwelthilfe aus

Archivfoto: Jürgen Moll Kölner Straße in Lennep 30er Zone Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Leverkusen Mobilitätsmanager lehnt stadtweites Tempo-30-Gebot ab. Auch provisorische Radwege soll es nicht geben. Der Hauptausschuss des Stadtrats diskutiert am Donnerstag in seiner Sondersitzung über das Thema.

Christian Syring aus der städtischen Stabsstelle „Mobilität“ will die DUH mit seiner jetzt veröffentlichten Stellungnahme konsequent ausbremsen. Der „Bürgerantrag“ aus Radolfzell, wo die Zentrale des Vereins ist, steht am kommenden Donnerstag auf der Tagesordnung des Hauptausschusses. Das Gremium tagt öffentlich im Forum. Dies ist der Ersatz für eine Ratssitzung, da die nächste erst für Juni terminiert ist.

Die Deutsche Umwelthilfe beziehungsweise ihr Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch hat den Antrag „Tempo 30 sofort und mehr Radwege sofort“ nach eigener Darstellung in mindestens 39 Städten gestellt. Begründet werden die Forderungen mit Hinweis auf die Corona-Krise. Beide Maßnahmen sollen demnach dabei helfen, die Belastungen für die Bürger zu senken.

Umwelthilfe fordert Fahrradstraßen und mehr Tempo 30 in 39 Städten

Für Dauer der Corona-Krise : Umwelthilfe fordert Fahrradstraßen und mehr Tempo 30 in 39 Städten

Leverkusens Mobilitätsmanager Syring reagiert auf den Antrag mit klarer Ablehnung: „Die Verwaltung hält es für sachfremd, einen Bezug zwischen den derzeit deutlich verringerten Immissionsbelastungen in den Städten infolge von motorisiertem Verkehr und der Belastung der Krankenhäuser in Zeiten der Corona-Pandemie herzustellen“, notiert Syring in seinem Positionspapier für die Volksvertreter. Der städtische Experte stützt sich bei seiner Einschätzung auch auf die „Argumentationshilfe“ des Deutschen Städtetages.