Kommunalpolitik in Wassenberg : CDU will Radwege zum Schutz der Nutzer ausbauen

Wassenberg Besonders zwei Stellen im Stadtgebiet Wassenberg sieht die Ratsfraktion der Wassenberger Christdemokraten als besonders heikel an. Der CDU geht es jeweils um einen Ausbau der Radwege.

In ihren Anträgen geht es den Christdemokraten vornehmlich um diese Punkte in Wassenberg: Einerseits ausgebaut werden soll das fehlende Teilstück des Radweges, der an der Landstraße 19, Erkelenzer Straße liegt. Konkret geht es um den Punkt, der an der Kirchstraße 64 beginnt und an der Erkelenzer Straße in Höhe der Hausnummer 54 endet. „Die derzeitige Markierung auf der Fahrbahn als Radweg endet unmittelbar am Ende der Kirchstraße Nr. 64. Mit dem Markierungsende sind die Radfahrer gezwungen, die Fahrbahn mit dem Autoverkehr gemeinsam zu nutzen“, erklärt die CDU. Den: bedingt durch den unübersichtlichen Ausbauzustand und der Breite, auch der Nebenanlagen einschließlich Parkstreifen, werde vielfach durch Autofahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem geraden Streckenabschnitt überschritten. Dies hätten auch, so die CDU weiter, mehrere Geschwindigkeitsmessungen ergeben. „Letztlich hat dies nicht zu einer dauerhaften Geschwindigkeitsreduzierung geführt“, sagt Fraktionsvorsitzender Rainer Peters, der daher eine erhebliche Gefährdung der Radfahrer erkennt. Nach Meinung der CDU soll die Stadt Wassenberg dazu den zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW auffordern, das betreffende Teilstück entsprechend auszubauen.