Leverkusen preschte vor, Land zog nach : Geteiltes Echo auf die Maskenpflicht

Ein Mund-Nase-Schutz, ob gekauft oder selbst gemacht, wird ab Montag in NRW vor allem in Einzelhandel, Bus und Bahn Pflicht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Hätte das Land sie nicht verordnet, die Stadt hätte die Pflicht ab Montag angeordnet. Politik lobt. Bürger meist auch.

Die Stadt will ihren Bürgern eine Maskenpflicht verordnen. Ab Montag müssen sie in Bussen und Bahnen, Geschäften und Dienstgebäuden mit Publikumsverkehr Masken, Schals oder Tücher nutzen. Mit dieser Ankündigung preschte Leverkusen am Mittwochmorgen vor. „Oberbürgermeister Uwe Richrath ist es dabei wichtig, dass es möglichst eine Lösung in NRW gibt, und die Bürger Leverkusens geschützt sind“, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Sollte es keine landeseinheitliche Lösung geben, führe Leverkusen ab Montag eine Maskenpflicht ein. Doch zu einem weiteren kommunalen Alleingang, nachdem andere NRW-Städte wie Münster eine Maskenpflicht angekündigt hatten, kommt es nicht. Am Mittag wurde bekannt: NRW führt ab Montag eine landesweite Maskenpflicht ein.

Konkret: Bürger müssen immer, wenn eine Dienstleistung in Anspruch genommen oder erbracht wird und der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, Nase und Mund bedecken. Etwa in Einzelhandelsgeschäften, in der Bank, im Möbelhaus. Die Pflicht gilt auch in Bussen und Bahnen und in städtischen Dienstgebäuden mit Publikumsverkehr (in Leverkusen gilt dies – Dezernent Marc Adomat nennt es Maskengebot – bereits seit Anfang April), etwa in Bürgerbüro, Kfz-Zulassungsstelle, Jobcenter und Sozialamt. Verbindlich ist dies für alle Bürger ab Vollendung des fünften Lebensjahres.

Optiker Roland Kullmann sorgt sich um Schutz-Material-Nachschub. Foto: Ludmilla Hauser

Info Freitag gibt es neuen Zahlen zu Verstößen Material Optiker Roland Kullmann merkt an, dass es bisher schwierig sei an Material wie etwa Handschuhe und Desinfektionsmittel in ausreichender Menge zu kommen. Obwohl frühzeitig Nachschub bestellt wurde, verzögerten sich die Lieferungen. Polizei Die Behörde will am Freitag neue Zahlen zu Verstößen gegen die Corona-Auflagen herausgeben.

Auch Schals, Tücher und selbst genähte Masken können genutzt werde, betont der Dezernent. „Es muss keine medizinischen Maske sein. Die können so den Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflege und Rettungsdienst vorbehalten werden“, erläutert Krisenstabsleiter Adomat. „Es geht darum, das Potential für eine Tröpfchen-Übertragung durch Husten, Niesen und Aussprache zu verringern. Leverkusen trägt damit der Tatsache Rechnung, dass das öffentliche Leben nach der Lockerung wieder zugenommen hat.“ In Gesprächen habe die Polizei bestätigt, dass „sich vor allem abends öfter wieder Gruppen treffen. Es wurden vermehrt Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet“, berichtet Adomat. Je nach Verstoß gebe es eine mündliche Verwarnung bis hin zu empfindlichen Geldstrafen.

Was die, die sich ab Montag nicht ans Tragen eines Schutzes halten, zahlen müssen, kann er noch nicht sagen. „Wir warten auf die Rechtsverordnung des Landes.“ Allerdings werde der Kommunale Ordnungsdienst bei Streifen Menschen ansprechen, die den Schutz nicht tragen, obwohl er in der Situation geboten wäre. „Wir können in Geschäften keinen des Hauses verweisen, das können nur die Läden selbst.“ Richrath und Adomat appellieren an Bürger und vor allem auch an Schüler, die ab Donnerstag zur Prüfungsvorbereitung in die Schulen zurückkehren, ab sofort in Bus und Bahn einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Helena aus Quettingen findet die Maskenpflicht gut. Foto: Ludmilla Hauser

Die Reaktionen aus dem Stadtrat sind positiv: „Ich unterstütze das mit vollem Nachdruck“, sagt SPD-Fraktionschef Peter Ippolito. Das Vorpreschen des Oberbürgermeisters sei „goldrichtig“ gewesen. Monika Ballin-Meyer-Ahrens (FDP) hat selbst bereits zehn Masken genäht (Lieblingsfarbe: gelb). „Die Maske erinnert die Menschen daran, dass sie Abstand halten müssen.“ Absolut dafür ist auch Roswitha Arnold (Grüne). „Wenn man lockern und die Zahl der Infizierten im Griff halten will, sind Schutzmasken unverzichtbar.“ Stefan Hebbel (CDU) findet: „Die Maske ist eine sinnvolle Ergänzung, wenn man dabei die anderen Schutzmaßnahmen wie die Abstandsregel nicht außer Acht lässt.“

In der belebten Opladener Fußgängerzone herrscht Mittwochmittag geteilte Meinung: Michaela und Harald aus Opladen haben sich gerade Masken besorgt. „Die Situation bedrückt mich, ich kann aber verstehen, dass es notwendig ist, auch wenn es einen stark an eine Isolierstation erinnert“, sagt Harald. Die Lockerungen sind Michaelas Meinung nach zwei Wochen zu früh gekommen. „Die Masken sind eine Kompensationslösung. Gut.“

Ulla aus Leichlingen findet die Masken „ätzend“, weil sie auf der Haut nicht gut vertrage, trägt aber eine: „Wir müssen alle mitarbeiten, sonst haben wir bald Verhältnisse wie in Frankreich, wo man nichts mehr darf.“ Evi aus Opladen wiederum hält von einer von verordneten Pflicht nichts: „Das muss man jedem selbst überlassen.“ Helena aus Quettingen ist mit Maske unterwegs: „Die Pflicht ist gut. So schützt man sich und andere. Laschet hätte das früher verordnen sollen.“