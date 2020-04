Corona aktuell : Weniger Infizierte in Leverkusen, Wupsi fährt Schulfahrplan

Das mobile Abstrichzentrum an der Auermühle. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Zahl der Infizierten sinkt weiter auf 47.

Zahlen Die Stadtverwaltung meldet für Mittwoch 47 aktuell Infizierte in Leverkusen, das sind fünf weniger als am Vortag. Weitere 135 Personen wurden ebenfalls infiziert, sind aber inzwischen wieder genesen. Drei Menschen starben an den Folgen einer Coronainfektion.

Fahrplan Zum erneuten Schulbeginn am Donnerstag wird die Wupsi in Leverkusen und dem Rheinisch-Bergischen Kreis den Schultagsfahrplan fahren. Er wird allerdings in Abstimmung mit den Schulen auf die geänderten Bedürfnisse und Schulzeiten angepasst, meldet das Verkehrsunternehmen. Eine Übersicht aller Änderungen des Schulfahrplans findet sich unter wupsi.de. Die Nachtlinien und der Bergische Fahrrad-Bus fahren vorerst nicht.

Beratung Die Beratungsstelle für Krebsbetroffene und deren Angehörige „help“ berät weiter. „Unsere Mitarbeiterinnen sind auch in der Krisenzeit von Corona für unsere Klienten und Ratsuchenden erreichbar, sowie für die Patienten im Klinikum Brustzentrum und im St. Remigius Krankenhaus in Opladen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Aufgrund des Infektionsrisikos könnten zurzeit keine persönlichen Beratungen und keine Gruppenarbeiten angeboten werden, aber telefonisch. Terminvereinbarung unter 0214-44470 montags bis donnerstags von 9 bis 11 Uhr. info@help-leverkusen.de

(bu)