Politik in Radevormwald : CDU schlägt neue Tempo-30-Zone vor

Radevormwald Nachdem vor zwei Jahren an der Ispingrader Straße ein Bereich mit dem Gebot von 30 Stundenkilometern eingeführt wurde, haben die Christdemokraten nun ein weiteres Viertel südlich der B 229 im Blick.

In einigen Bereichen der Rader Innenstadt gibt es sie schon: Tempo-30-Zonen, die in einem abgegrenzten Bereich dafür sorgen, dass nicht zu schnell gefahren wird. Vor allem in den Wohngebieten südlich der Bundesstraße 229, etwa an der Ispingrader Straße, sind solche Zonen bereits eingeführt worden. Die CDU-Fraktion im Radevormwalder Rat schlägt nun eine weitere Zone vor. Darüber soll der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr am Dienstag, 4. Mai, beraten.

Bundesstraße Für den kommenden Ausschuss hat die CDU-Fraktion noch eine weitere Anregung formuliert, die mit dem Lärmaktionsplan zu tun hat. Die Christdemokraten bitten die Verwaltung zu prüfen, ob an der westlichen Bundesstraße 229, das heißt auf der Elberfelder Straße vom Ortseingang in Herbeck bis zum Südstadtkreuz, eine kontrollierte Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 in der Zeit von 22 bis 5 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen eingeführt werden kann. Einen solchen Vorschlag hatte die Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzvereine im Kreis unterbreitet. „Damit würde der Berufsverkehr nicht beeinträchtigt und trotzdem dem berechtigten Interesse der Anwohner in Bergerhof und Herbeck, die entsprechend der Lärmkartierung besonders von Lärmproblemen betroffen sind, Rechnung getragen“, heißt es in der Anfrage der CDU-Fraktion.

Dr. Axel Michalides, fraktionsloses Ratsmitglied, hat den CDU-Antrag durch eine eigene Anregung ergänzt: Einige Meter mehr sollen vor allem im Bereich der Industriestraße in die geplante Tempo-30-Zone aufgenommen werden. Dann müssten die notwendigen Verkehrsschilder nur an diesen Stellen installiert werden: An der Einmündung der Feldstraße in die Bahnhofstraße, an der Kreuzung Wiedenhofkampund Bahnstraße sowie an der Einmündung der Straße Am Hölterhof in die Hölterhofer Straße.