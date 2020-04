30-jähriges Bestehen : 500 Euro für Tierhilfe gespendet

Der Freudeskreis „Echte LEVe Jungs“ ist auch Stammgast beim Hitdorfer Karnevalszug – hier in der diesjährigen Punker-Verkleidung. Foto: Leve Jungs

Leverkusen Freundeskreis aus Leverkusen unterstützt mit einer Aktion Tierheim und -park.

Die „Echte LEVe Jungs“ feiern dieses Jahr Jubiläum. Seit 1990 gibt es den aus einem Abi-Jahrgang hervorgegangenen Freundeskreis – und er hat sich über drei Jahrzehnte die Treue gehalten. Etwa 20 Personen sind dabei. Das sind doppelt so viele wie bei der Gründung. „Gegründet haben wir uns als Kegelklub, aber den gibt es schon lange nicht mehr“, sagt Marcus Kremers. Doch die Verbundenheit sei geblieben, „obwohl sich im Laufe der Jahre alle ein bisschen verstreut haben.“

Nun hatte der 50-Jährige die Idee, den über Facebook und Whatsapp auch über die Distanz hinweg verbundenen Freundeskreis für einen guten Zweck zu aktivieren. Am Wochenende hatten sie sich zu einem internen Wettbewerb verabredet. Mitglieder sollten mindestens zehn Kilometer laufen, 15 Kilometer spazieren oder 40 Kilometer Fahrrad fahren – und mindestens zehn Euro an den Wildpark Reuschenberg oder den Tierschutz Leverkusen spenden. „Inklusive Kinder haben 40 Personen mitgemacht“, sagt Kremers. Sie haben knapp 100 Laufkilometer, 70 Kilometer Spazieren und 825 Kilometer auf dem Rad geschafft.“ An Spenden seien 470 Euro zusammengekommen, die auf jeweils 250 Euro für die beiden Einrichtungen aufgerundet wurden.