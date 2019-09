81-Jährige durchschauen Telefonmasche : Seniorenpaar überreicht Betrügern Bonbons statt Geld

Leverkusen Falsche Polizisten haben versucht, ein Seniorenpaar zu bestehlen, doch die jeweils 81-Jährigen durchschauten den Plan. Sie überreichten in einer Tüte Bonbons statt des von den Betrügern erhofften Geldes.

In mehrstündigen Telefonaten hatten die Trickbetrüger dem Mann erklärt, dass er sein Geld in Sicherheit bringen müsse, da eine Unbekannte sein Konto plündern wolle. Laut Polizei habe der 81-Jährige daraufhin erwidert, dass er seine Ersparnisse zu Hause aufbewahre. Die Betrüger hätten ihn dann aufgefordert, das Geld in einer Tüte aus dem Wohnzimmerfenster zu werfen. Dort würde es ein Polizist entgegen nehmen und in Sicherheit bringen.