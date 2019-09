Der Leverkusener Kinder- und Jugendchor : Singen baut Brücken – heute wie vor 70 Jahren

Der Leverkusener Kinder- und Jugendchor feiert am Sonntagnachmittag den 70. Geburtstag mit einem Konzert.

Mehrere Generationen haben im Leverkusener Kinder- und Jugendchor ihre Liebe zum Gesang entdeckt und die stimmlichen Fähigkeiten entwickelt, so dass sie auch im Erwachsenenalter nicht darauf verzichten mochten. Ehemalige singen heute in diversen Chören, im Singkreis Leverkusen sowieso, aber auch im feinen Vokalensemble M.A.M.M., das am Sonntag zum 70. Geburtstag der Leverkusener Institution gratulieren wird – mehrstimmig und a-cappella. 70 Jahre Chorgeschichte, das sind 70 Jahre erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit, auch in schwierigen Zeiten.