Sieg nach Startschwierigkeiten : Elfen drehen erst nach der Pause auf

Leverkusen Eine Halbzeit lang brauchen die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04, um sich von der Neckarsulmer Sport-Union abzusetzen. Das Team von Trainer Robert Nijdam gewinnt am Ende mit 24:16.

In der Schlussphase der Partie traute sich auch Bayers Hallensprecher wieder, sein Lieblingssprachbild zum Besten zu geben: „Der Elfen-Express rollt.“ Bis dahin brauchten er und die Fans des Handball-Bundesligisten zum Auftakt gegen die Neckarsulmer Sport-Union erst einmal viel Geduld. Denn beim unterm Strich standesgemäßen 24:16 (9:8) hatte das Team von Trainer Robert Nijdam in der ersten Halbzeit doch deutlich mehr Mühe als erwartet. Zumindest den Elfen-Coach überraschte das nicht. Er sagte: „Es ist ganz normal, dass es am ersten Spieltag etwas dauert, bis alles passt.“.

Bemerkenswert war auch der Auftritt von Mareike Thomaier. Das Talent brachte nach starken Leistungen in der Vorbereitung auch gegen Neckarsulm viel Schwung in die Partie. „Sie hat eine große Zukunft“, ist Nijdam überzeugt. Und auch in der Gegenwart hätte er sicher nichts gegen weitere starke Leistungen der selbstbewussten Rückraumspielerin – am liebsten schon am Samstag beim nächsten Bundesligaspiel in Buxtehude. Diesen Gegner haben sie und die Elfen in der Vorbereitung zuletzt zweimal bezwungen: bei der eigenen Saisoneröffnung und beim Handball-Cup in Wittlich.