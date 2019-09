Heimspiel gegen die SG Menden Sauerlandwölfe : LTV will im vierten Anlauf den ersten Erfolg feiern

Leichlingen Der Handball-Drittligist aus der Blütenstadt empfängt am Freitag (20 Uhr) das noch punktlose Team aus Menden zum Duell im Ostermann-Forum. Torhüter David Ferne glaubt fest an sein Team und sagt: „Die Zeit für den ersten Sieg ist gekommen.“

Dass die Blütenstädter erst am vierten Spieltag erstmals gewannen, gab es zuletzt 2013. Vier sieglose Spiele zum Auftakt wären seit der Drittligareform 2010 ein Negativ-Rekord für Leichlingen. Punkte seien nun „das einzige, was zählt“ sagt Ferne, der seine Mannschaft aber für den ersten Sieg in Form sieht. „Gegen die Absteiger waren wir nicht schlecht und in Minden war der Punkt verdient. Wir sind motiviert und bauen auf die Punkte“, sagt der 25 Jahre alte Tormann. Platz für Selbstkritik bleibt dabei auch noch. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so schlecht war wie in Minden“, sagt Ferne. Er zählt im Normalfall zu den Leistungsträgern, wurde in Minden aber stark von seinem Torhüter-Kollegen Linus Mathes vertreten. Gegen Menden will Ferne nun an die Leistung aus dem Spiel gegen Wilhelmshaven anknüpfen.