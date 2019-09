Podiumsdiskussion über Clan-Kriminalität : Herbert Reul: „Nadelstiche sind hilfreich“

Der NRW-Innenminister sprach mit OB Richrath und Experte Olaf Sundermeyer in Wiesdorf über Clan-Kriminalität.

Clan-Kriminalität ist in vielen Teilen Deutschlands ein großes Problem. Lange, sagt NRW-Innenminister Herbert Reul, habe die Politik aus den falschen Gründen weggesehen. Nun betonte der CDU-Mann während einer Podiumsdiskussion in Wiesdorf, das Land sei auf einem guten Weg, die ausgerufene Taktik der „1000 Nadelstiche“ funktioniere. Sie sorge für Unruhe im Milieu. Oberbürgermeister Uwe Richrath versprach derweil, alles in seiner Macht stehende zu tun, um einer in der Stadt aktiven Familie das Leben ungemütlich zu machen.