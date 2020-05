Gründer der Reisebüro-Kette : Unternehmer Walter Hebbel stirbt mit 75 Jahren

Leverkusen Der Reisebüro-Chef und Unternehmer des Jahres 2010 ist tot. „Die Depression hat seinen Lebensmut letztendlich gebrochen“ heißt es in der Traueranzeige der Familie. Er habe seit Jahrzehnten an der Krankheit gelitten.

Walter Hebbel ist ein Name, der seit 1969 untrennbar mit Reisebüros verbunden ist. Im Laufe der Jahrzehnte hat er die Kette aufgebaut, die mit heute 21 Filialen und rund 200 Mitarbeitern unter anderem in Leverkusen, Solingen, Bonn, Bergisch Gladbach und Köln die größte ihrer Art in Nordrhein-Westfalen ist. 2019 feierte Hebbel das 50-jährige Bestehen des Unternehmens, das inzwischen von seinem Sohn Jörg geführt wird. Am Dienstag vergangener Woche endete Walter Hebbels Leben. Er wurde 75 Jahre alt.