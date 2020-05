Feuerwehreinsatz in Leverkusen-Manfort : Ein Verletzer bei Brand in Mehrfamilienhaus

Leverkusen Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leverkusen-Manfort wurde einer der Bewohner verletzt. Durch den Brand und die Löscharbeiten sind alle Wohnungen des Hauses vorerst unbewohnbar.

Am Freitagabend ist es in einem Mehrfamilienhaus an der Luisenstraße in Leverkusen-Manfort zu einem Wohnungsbrand gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatten sich die Bewohner des Hauses beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Sicherheit bringen können. Ein Mann wurde von Anwohnern und der Polizei betreut. Er hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten und musste ins Krankenhaus gebracht werden.