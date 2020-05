Bayers stiller Bundesligastart : Keine Fan-Aktionen zum Start der Geisterspiele

Das Stadioneck bleibt vorerst noch geschlossen. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Stell dir, vor es ist Bundesliga – und keiner geht hin. Was Anfang des Jahres noch wie ein mäßiger Witz oder ironischer Spruch eines Fußballkritikers klang, ist durch Corona Realität. Der Ball rollt wieder, doch Fans dürfen dabei nur aus der Distanz zuschauen, im Idealfall separiert im jeweils eigenen Wohnzimmer. Der kollektive Rausch eines mitreißenden Spiels wird auf absehbare Zeit niemanden mehr erreichen.

(dora) Stattdessen spielen die Profis vor leeren Rängen die Saison runter, um TV-Einnahmen zu sichern. Schlechte Zeiten für Fußballromantiker. Die Werkself spielt am Montagabend in Bremen (20.30 Uhr).

Neben der Mannschaft, den Betreuern, Ärzten und Trainern sowie einigen Journalisten fahren auch Fanbetreuer mit an die Weser – für den Fall der Fälle. „Sollten sich Fans von Bayer 04 dort am Stadion aufhalten, werden wir sie bitten zu gehen“, sagt Meinolf Sprink, Direktor für Fans und Soziales beim Werksklub. Gleiches gelte für das darauf folgende Auswärtsspiel in Mönchengladbach und die Heimspiele der Werkself.

Auch vom „Kurvenrat Leverkusen“, einer Dachorganisation für die organisierte Fanszene, gibt es die Bitte, sich von den Stadien fernzuhalten. „Ihr gefährdet sonst andere Menschen und euch“, heißt es in einer Mitteilung. Der beliebte Fan-Treffpunkt am Stadioneck werde vorerst ebenfalls nicht geöffnet sein. „Alles andere hängt davon ab, ob und wie es am 30. Mai weitere Lockerungen geben wird“, sagt Sprink.