Fußball-Landesliga : SV Schlebusch hält Abstand und trainiert

Leverkusen 20 Spieler durfte SV Schlebuschs Cheftrainer Stefan Müller am Donnerstag bei der ersten Trainingseinheit seit rund zwei Monaten auf dem neu verlegten Kunstrasen Im Bühl begrüßen.

„Die Jungs waren heiß wie frittenfett“, betonte Müller und sprach von einem „absolut gelungenen Auftakt“. Unter seiner sowie der Anleitung von Roberto Licausi, Kristian Fischer, Nico Hartl und Christian Hill trainierten die Landesliga-Fußballer in Fünfergruppen – natürlich unter Einhaltung des unter anderem durch Geschäftsführer Ercihan Kurt erstellten Hygiene- und Sicherheitskonzepts. „Den Aufwand, den er und viele andere hier betreiben, um den Trainingsbetrieb aktuell schon zu ermöglichen, ist außergewöhnlich“, sagte Müller. Mit seinem Team belegt er in der aktuell unterbrochenen Saison den zweiten Platz in der Staffel 1 der Landesliga-Mittelhrein.